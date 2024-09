Vito due Torri e una lasagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Torna in piazza San Francesco Le luci della città - Spazio alla Cultura con Enel, la rassegna promossa da Enel e curata da Cronopios con il patrocinio del Comune. Quest’anno l’appuntamento è da giovedì 3 a sabato 5 ottobre e nel giorno di San Petronio sul palco ci sarà l’attore e comicocon un omaggio speciale alla città: "Duee una. Storie petroniane di ieri, oggi e domani". Dal prete di campagna al tassista di città, passando per fruttivendoli, meccanici, fenomeni da bar e da circo, santi e rezdore,si interrogherà sul senso della bolognesità e sulla sua persistenza. "Racconto la storia della città e i suoi personaggi – spiega– Bologna è diventata più grande ultimamente, si è espansa. Sono tornato a vivere a San Giovanni in Persiceto, sono scappato dalla città.