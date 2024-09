Virtus dal settore giovanile arrivano Santandrea e Vannini Magagnoli e Masciarelli certezze per i compagni Kadjividi un investimento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Quella che sta andando in archivio è stata un’estate di cambiamenti in casa. In primis è arrivato il coach Gianluigi Galetti, insieme a lui si è registrato il ritorno in giallonero di Aki Zarifi, quest’ultimo prima storico giocatore della V imolese e nel recente passato anche coach deisini. Nello staff tecnico è stato confermato lo storico assistente Andrea Zotti. Il direttore sportivo Carlo Marchi ha lavorato alle conferme del nuovo capitano Francesco, di Air Dario, Richard Morina, Luca Valentini e Gian Marco Fiusco. Si era deciso di tenere anche Daniel Ohenhen. Firmato il contratto, il centro, dopo pochi giorni, ha preferito salutare lae andare altrove. In pochissimo tempo è arrivata la soluzione con l’ingaggio di Simon Obinna Anaekwe, centro di 204 centimetri.