Vaccini Barretta Fimp Meningioca per formare i pediatri a immunizzare gli adolescenti

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo scoperto, con una survey, che nei bilanci di salute - le visite programmate in momenti specifici della vita del bambino, come ad esempio al terzo mese di vita - solo nella metà dei casi si promuovono le vaccinazioni in maniera sistematica. Ci siamo quindi mossi per migliorare questo aspetto, introducendo degli strumenti tecnologici come i 'pop-up' nei nostri gestionali, che ci ricordano di verificare lo stato vaccinale durante il bilancio di salute. Ancheè nato da questa esigenza". Lo ha detto Martino, responsabilee immunizzazione della Federazione italiana medici e, al Congresso nazionalein corso a Rimini, presentando il secondo step del progetto formativo per clinici dedicato alla vaccinazione anti-meningococco b negli