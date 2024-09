Uragano Helene almeno 45 morti negli Usa | le immagini del disastro

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di sabato 28 settembre 2024) L’, sebbene retrocesso a tempesta dopo aver toccato terra venerdì mattina sulla costa sud-orientale degli Stati Uniti e in fase di progressivo indebolimento, non cessa di mietere vittime. Sono45 le persone morte in cinque Stati americani a causa dell’. È questo l’ultimo bilancio, ancora provvisorio, diffuso dalle autorità. Oh my god. The live footage of Chimney Rock / Lake Lure North Carolina is absolutely devastating #LakeLure #ChimneyRock #NorthCarolina #pic.twitter.com/QV0iZHGDCb — jessica Harris/Walz 2024 (@twoplustwins) September 27, 2024 Inondazione a Peachtree Creek, Georgia (Getty Images).venti persone sono morte in Carolina del Sud, quindici in Georgia, sette in Florida, una in Virginia e una nella Carolina del Nord, secondo un rapporto compilato dall’Afp sulla base delle dichiarazioni delle autorità locali.