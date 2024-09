Traffico in città Un freno allo sviluppo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Villois La trionfale marcia del turismo a Milano continua imperterrita, si rafforza per qualità e spesa procapite durante i grandi eventi del fashion. A fare la differenza su qualunque altraitaliana o estera, ormai alla pari delle tre capitali mondiali dell’attrattività New York, Parigi e Londra, è il lusso e le sue svariare sfaccettature. Gli effetti, tutti positivi, che ne derivano incidono sul Pil meneghino e sul reddito procapite, interessando un gran numero di lavoratori dipendenti ma anche e sempre più degli autonomi di produzioni e servizi di ogni genere. A fare da tappo a una ulteriore evoluzione delle ricadute socio-economiche concorre sempre più il, il cui primo problema è quello dell’ ingombro sia per i mezzi di trasporto merci, ma anche per quelli di persone.