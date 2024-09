Spaccia stupefacenti giovane arrestato nel Salernitano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA Roccapiemonte (Salerno), i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Mercato San Severino hanno, per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze, un 19enne di Nocera Inferiore. Ilè stato trovato con circa 9 grammi di crack e 4,2 grammi di hashish, suddiviso in 49 involucri, la somma in contanti di 270 euro, ritenuto dai militari verosimile provento dell’attività illecita, nonché un coltello intriso di sostanza stupefacente. L’indagato si trova agli arresti domiciliari. L'articolonelproviene da Anteprima24.it.