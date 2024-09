Sinner la Wada fa ricorso per il caso Clostebol e chiede la squalifica da uno a due anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 settembre 2024 – Lafacontroper il. L'Agenzia mondiale antidoping conferma di aver presentato giovedì 26 settembrealla Corte Arbitrale dello Sport (CAS) per ildel numero 1 del ranking Atp, giudicato da un tribunale indipendente dell'International Tennis Integrity Agency (ITIA) considerando non corretta la motivazione “senza colpa o negligenza” dopo essere risultato positivo due volte al, una sostanza proibita, nel marzo 2024. Secondo la, l’affermazione “nessuna colpa o negligenza” non è corretta ai sensi delle norme applicabili. L’Agenzia antidopingun periodo dida uno a duesenza la cancellazione dei risultati precedenti.-Safiullin al secondo turno dell’Atp Pechino: data, orario e dove vedere il match.