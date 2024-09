Sinner e il ricorso della Wada ultima parola al Tas Assolti o respinti | i tempi d’attesa dei casi più famosi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) E così, l’decisiva sarà quella del Tas. Il futuro di Jannikdipenderà Tribunale Arbitrale dello Sport. Il caso Clostebol non è ancora chiuso. La(Agenzia mondiale antidoping) ha deciso di farealla Corte Arbitrale dello Sport di Losanna dopo il proscioglimento del tennista italiano, scagionato il 19 agosto dalla International Tennis Integrity Agency (Itia). Laaveva ancora qualche giorno di tempo per prendere una scelta: la deadline era fissata per fine settembre. Richiesta effettuata e ora tutto passa nella mani del Tribunale che ha sede a Losanna. Davanti asi prospettano due strade: l’assoluzione o la squalifica (che per “assunzione involontaria ma con negligenza” sarebbe di due anni con la possibilità di scendere a uno se si considerano le diverse attenuanti).