Piccoli lettori crescono | Un naviglio di libri a Cernusco con 26 eventi

(Di sabato 28 settembre 2024) Un altro appuntamento per allenare ialla lettura, anasce “Undi“, festival per ragazzi e famiglie in Martesana. La kermesse ricca di appuntamenti si terrà dall’11 al 13 ottobre. In programma incontri con scrittori, spettacoli teatrali, reading, laboratori con illustratori, tavole rotonde, approfondimenti di divulgazione e incontri formativi per genitori e insegnanti. Un’iniziativa pensata per le nuove generazioni "dai 5 anni all’adolescenza". Tra i nomi della kermesse, Alberto Pellai e Barbara Tamborini, volti noti al grande pubblico, studiosi dell’età difficile e delle relazioni. E per la gioia dei più, Geronimo Stilton (13 ottobre alle 11,30 alla Casa delle Arti). Apre l’evento, il 10 ottobre alle 18 all’Agorà, lo scrittore Luigi Ballerini, vincitore dell’Andersen e del Bancarellino, che incontrerà il pubblico per una serata anteprima.