Nicosanti prepara Forlì alla sfida | Stiamo sempre vicini alla squadra

(Di sabato 28 settembre 2024) "Quando vi vedo tutti qui insieme penso al senso di comunità che si crea in un gruppo quando tutti insieme cerchiamo di raggiungere un sogno". Il presidente Giancarloè l’ultimo della società a prendere la parola nella serata di presentazione dell’Unieuro a partner e sponsor nel padiglione delle feste del Grand Hotel di Castrocaro. Le sue sono parole sentite: "Mi piacerebbe festeggiare qualcosa d’importante, ma intanto mi accontento di tutto questo, di avere tante persone che ci vogliono bene e di aver fatto qualcosa per la nostra città. Sono orgoglioso di aver vinto una Coppa Italia, ma anche di quanto abbiamo costruito in questi dieci anni". Il presidente giovedì è andato a salutare laprima dell’inizio del campionato.