Neres Trevisani | Quando titolare? Mai

(Di sabato 28 settembre 2024) David, brasiliano proveniente dal Benfica, ha fatto innamorare i tifosi del Napoli. In 100 minuti giocati ha realizzato un goal, ma soprattutto 4 assist. Il brasiliano è un attaccante esterno rapido e funambolico, anche contro il Palermo i suoi piedi fatati hanno lasciato stupefatti i tifosi presenti al Maradona. Tuttavia il calciatore fa fatica a tornare indietro, non è un “tutta fascia” come Politano. Parecchi addetti ai lavori lo hanno capito. Anche Riccardo, giornalista e telecronista, è di questo avviso. Ha rilasciato alcune dichiarazioni a Cronache di Spogliatoio parlando proprio di David. Di seguito le parole del giornalista di Sky. “? Conte preferisce Politano perché tatticamente è più bravo e intelligente” Diha parlato Riccardo. Per il giornalista, l’attaccante esterno utile per entrare in corsa ed aprire le difese avversarie.