Merate mamma fugge dalla comunità con il figlio di 2 anni

(Di sabato 28 settembre 2024)(Lecco), 28 settembre 2024 – Unaè scappata da unaprotetta didove era assistita. Ha portavo via con sé anche ilpiccolo. Ad allontanarsi volontariamenteLa Bussola di Novate, frazione di, è stata la signora Mia Mihai, una cittadina romena di 38. Se ne è andata intorno alle 8 di questa mattina. Ha portato via anche Alin, il suo bimbo che ha 2avrebbero poi dovuto tornare poi nella struttura per madri vittime di violenza domestica o in difficoltà, ma così non è successo. Il telefono di Mia non squilla, risulta scollegato, quindi non è nemmeno possibile contattrarla né provare a localizzarla a distanza.prefettura chiedono a chiunque abbia vistodi contattare i carabinieri della stazione di, telefonando al numero 0399514000.