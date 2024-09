Marcello Mastroianni 20 frasi memorabili sulla recitazione la vita e la sua bellezza

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 28 settembre 2024)è stato uno dei simboli del cinema italiano nel mondo. Nato il 28 settembre del 1924 a Fontana Liri, in provincia di Frosinone, ha da sempre avuto la fama del latin lover, incarnando, suo malgrado, l’ideale del seduttore italiano. Eppure, nella sua carriera, costellata da grandi successi e incontri artistici leggendari come quello con Federico Fellini, con il quale ha girato sei film, la virilità che rappresentava era quella di un maschio fragile e problematico. Ecco, dunque, alcune delle sue riflessioni più belle, sul suo essere sex symbol e. Tra le fonti consultate, un’intervista a Oriana Fallaci e una rilasciata alla pubblicazione dell’UNESCO.e Anita Ekberg in La dolce(fonte: Vogue) “Recitare è un piacere, è una grande emozione.