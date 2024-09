L’uragano Helene si abbatte sull’America | è una strage

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 28 settembre 2024) Miami, 28 settembre 2024 – Decine di morti, almeno 45 finora (sette persone sono rimaste vittime in Florida e undici in Georgia, 4 i morti in South Carolina e altri due in North Carolina), danni colossali e almeno quattro milioni di persone senza luce dalla Florida alla Virginia: la tempesta tropicalecontinua la sua corsa lungo la costa sudorientale degli Stati Uniti dopo aver toccato terra nell’area del Big Bend (la regione costiera nord-occidentale tra Tallahassee e Tampa Bay) come uragano di categoria quattro. Con venti fino a un massimo di 225 chilometri all’ora,ha ucciso almeno undici persone soltanto in Georgia tra cui due a causa di un tornado, ma molte altre, come riferisce il governatore Brian Kemp, sono ancora intrappolate nelle case distrutte., morta una bimba di 4 anni Quattro tra loro hanno perso la vita per la caduta di alberi.