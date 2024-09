LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2024 in DIRETTA | Longo Borghini tra le 10 di testa a 40 km dall’arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:59 Nonostante la presenza in avanscoperta di Markus sono proprio le olandesi a provare a ricucire il gap tra battistrada e gruppo inseguitore. Soltanto 25 secondi separano le big dalle cicliste in avanscoperta. 15:56 Ritmo che cala d’improvviso permettendo a diverse atlete di rientrare. Intanto l’olandese Markus e la belga Ghekiere ne approfittano ed in pochi km guadagnano 50 secondi. 15:53 Questa la composizione del drappello di: Kopecky (BEL), Ghekiere (BEL), Dygert (USA), Pieterse (NED), Vollering (NED), Markus (NED),(ITA), Bradbury (AUS), Ruegg (SUI), Lippert (GER), Niedermaier (GER), Vas (HUN), Andeon (SWE), Labous (FRA). 15:50 Superiorità numerica netta delle olandesi, che possono dunque avviare giochi tattici potendo contare su Markus, Vollering e Pieterse.