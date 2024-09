L’Everton vince ma Lindstrom delude | cos’è successo in Permier League

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 28 settembre 2024) Non arrivano buone notizie per Jasperma l’ex attaccante del Napoli non brilla:nella gara di oggi. Il Napoli prepara la gara contro il Monza di domenica sera allo stadio Maradona. Gli azzurri di Antonio Conte cercano i tre punti per continuare la propria corsa verso il vertice della Serie A, anche per rispondere ai successi di Milan, Inter e Juventus. In attesa di vedere in azione la squadra partenopea, nella giornata odierna i dirigenti e gli osservatori azzurri hanno avuto modo di vedere altri calciatori di proprietà scendere in campo. Parliamo dei calciatori in prestito, come Victor Osimhen, sceso in campo da titolare nel match tra Galatasaray e Kasimpasa, in cui l’attaccante nigeriano ha addirittura realizzato una doppietta con un secondo gol da urlo.