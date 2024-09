La creatura di Gyeongseong 2 | spiegazione finale e stagione 3

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di sabato 28 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 27 Settembre 2024 10:10 pm by Redazione Dal 27 settembre 2024 è disponibile su Netflix Ladi2. Si tratta della secondadella serie TV che porta a una svolta scioccante per gli spettatori, nel corso del. Questo capitolo è ambientato nell’era moderna e Jang Ho-Jae sta vivendo senza sapere chi sia davvero, almeno nei primi episodi. Quando incontra per caso Yoon Chae-Ok, inizia a rendersi conto che c’è qualcosa di strano in lui. Infatti, pare che abbia avuto un incidente un anno prima e abbia perso i suoi ricordi. Tutto quello che sa è che a causa del suo amico Yong-Gil è accaduto tutto. Quest’ultimo vuole solo che viva la sua vita come esperimento umano e viva una vita normale.