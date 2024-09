Il doppio ex Bernacci | Cesena hai un bel gioco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Marco, domani, non sarà in tribuna ad assistere allo scontro fra due delle sue ex squadre: l’attaccante nato a Le Vigne infatti, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del, è passato, stagione 2006/07, al Mantova dove segnò 6 reti in trentuno presenze, con la maglia bianconeradi presenze ne conta centodiciannove con un bottino di 27 reti. Adessoallena e domani il suo Gambettola, una delle favorite alla vittoria del campionato di Eccellenza ospita il San Lazzaro. Ilha conquistato 7 punti al Manuzzi, il Mantova in trasferta, invece, finora ha preso solo un punto.favorito? "I dati dicono questo, però io penso che ilpossa essere una squadra anche da trasferta, ha giocatori adatti al contropiede, poi giocare in casa con un pubblico clamoroso come quello delè sempre un vantaggio".