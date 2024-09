Il cuore spezzato non è solo un modo di dire | cosa succede al corpo quando ci innamoriamo e quando ci lasciamo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Si perde il sonno, l’appetito, la concentrazione: tutto sembra più difficile e non c’è nulla di veramente eccitante. Per non parlare poi della voglia di piangere che arriva nei momenti meno opportuni. Li avrete sicuramente riconosciuti: sono i sintomi di una delusione d’amore o, se preferite, di un. Ma lo stress psicologico per la fine di un amore può avere effetti tangibili sulla salute? La Scienza ha provato a rispondere. L’amore spiegato dalle neuroscienzeLe conseguenze dell’amore sulsono state indagate a lungo dalle neuroscienze. Ma la sede dei sentimenti romantici non è il, come pensiamo, bensì il cervello. Stephanie Cacioppo, neuroscienziata dell’Università dell’Oregon, ha raccontatoci fa innamorare efa durare le relazioni nel libro Wired For Love: A Neuroscientist’s Journey Through Romance, Loss and the Essence of Human Connection.