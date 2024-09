Firenze manifestazione in centro | disagi al traffico e momenti di tensione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 - Un centinaio di persone hanno partecipato questo pomeriggio alla“Pride transfemminista queer intersenzionale anticapitalista, ecologista, anticoloniale” organizzato dal movimento antagonista “Pride Favoloska”, per, si spiega nel volantino “l'autodeterminazione dei corpi dissidenti in lotta”. La, dopo aver tenuto comizi, canti e balli in piazzale Vittorio Veneto per circa due ore, verso le 18,15 è partita in corteo con direzione Argingrosso attraversando Ponte alla Vittoria e tutto l’Isolotto.