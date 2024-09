Filippi tecnico dei giallorossi Serve una prova di coraggio e attenzione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Lo zero in classifica condiziona, inutile girarsi attorno, ma più che altro a livello morale perché la Recanatese avrebbe bisogno, come non mai, di unaconvincente, confortata, per una volta, anche da un successo che sarebbe tonificante per mille motivi. Per questo, legittimamente, Giacomoha fatto appello alla forza del gruppo ed alla voglia di riscatto, chiedendo una"lucida, fatta di grandeed anche di". Termini che talvolta non sono facilmente conciliabili ma che sono indispensabili, soprattutto quando si ha di fronte una compagine come l’Atletico Ascoli che appare insidiosa per mille motivi.