Elisa Longo Borghini dà spettacolo ai Mondiali di ciclismo ma chiude terza Vince ancora Lotte Kopecky

(Di sabato 28 settembre 2024) Sembrava la volta giusta, quella nella qualepotevare un cerchio meraviglioso con la maglia iridata. Invece arriva l’ennesimo podio, meraviglioso, per la fenomenale ciclista azzurra che si è dovuta arrendere in volata nella prova in linea deidisu strada al femminile. A conservare il titolo, un anno dopo il trionfo in Gran Bretagna, è la belga: una fuoriclasse che riesce, nonostante momenti di difficoltà in corsa, a tenere il passo delle migliori, infilandole poi allo sprint in quel di Zurigo. Tre atlete hanno preso l’iniziativa nella prima fase della gara, quella con il tratto in linea ad anticipare il circuito: Sara Martin (Spagna), Nina Berton (Lussemburgo) e Caroline Baur (Svizzera).