Dramma nel calcio | ex Arsenal muore per infarto durante una partita | NOME e FOTO

(Di sabato 28 settembre 2024) Giornatatica per il mondo del: è morto Fabian Caballero, ex. Aveva 46 anni. Secondo quanto riferito dai media sudamericani l’ex attaccante sarebbe stato colpito da ununaa calcetto con gli amici. La conferma è arrivata anche dai Gunners. “Siamo tutti profondamente addolorati nell’apprendere della scomparsa improvvisa del nostro ex giocatore, Fabian Caballero. In questo momento i nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi amici”, sui legge sui social. La carriera di Fabian Caballero In carriera ha giocato anche con il Dundee, dimostrandosi un uomo fondamentale per la squadra. Nel corso della carriera ha indossato ben diciassette maglie diverse tra Argentina, Paraguay, Inghilterra, Scozia, Corea del Sud, Cipro, Cile, Grecia e Guatemala.