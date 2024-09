Così il mio compagno mi riempiva di botte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Avrebbe maltrattato la sua compagna, mostrandosi fin dall’inizio della loro convivenza autoritario e aggressivo. "In carcere ho imparato a picchiare senza lasciare segni" le avrebbe detto al culmine di un litigio, durante il quale la avrebbe colpita con calci ai fianchi e a un braccio. Sotto accusa un uomo di 40 anni che vive in un piccolo centro della provincia. La vicenda sarebbe cominciata nel settembre del 2020, all’inizio della convivenza tra i due: un rapporto di coppia, secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pubblico ministero Stefano Lanari, fatto di tensione a causa della violenza dell’uomo, che non avrebbe neppure consegnato le chiavi di casa alla donna, impedendole di uscire.