Chi è Jonas Rouhi la mossa di Thiago Motta contro il Genoa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024)pesca ancora dalla Next Gen. Dopo Mbangula e Savona, tocca a. “La formazione l’ho già decisa, se volete ve la dico”, aveva detto l’allenatore bianconero alla vigilia di-Juventus. E l’11 titolare l’ha rivelato davvero. E al suo interno c’è, classe 2004, nato in Svezia. Arriva alla Juve nel 2020, gioca in Under 16 e poi soprattutto in Primavera, e nell’ultima stagione si rende protagonista del buon campionato della Next Gen. Nella scorsa stagione in Serie C ha giocato 22 partite, segnando due gol e servendo un assist. Nella stagione in corso ha già esordito in campionato, collezionando tredici minutil’Hellas Verona. In estate ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2028, pochi giorni dopo Savona. Oralo preferisce a Cabal sulla sinistra. Il grande esame arriva al Ferraris.osserva.