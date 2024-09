Boris Johnson rivela | Stavo per far invadere l’Olanda per prendere i vaccini anti Covid

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Roma, 28 settembre 2024 - Durante la pandemia dell'Olanda ha rischiato di essere invasa dalla Gran Bretagna. L'incredibilezione è stata fatta l'ex primo ministro britannico, ideatore di un folle piano per recuperare da una fabbrica olandese 5 milioni di dosi di vaccino contro la malattia, che rischiavano di non arrivare nel Regno Unito per le indecisioni e il blocco dell'Unione Europea. Le memorie di Bojo Bojo lo ha scritto nelle sue memorie, di cui un estratto è stato pubblicato dal Daily Mail. La tentazione di un'azione armata sarebbe venuta all'ex premier nel 2021: ierano stati sviluppati dall'Università di Oxford e AstraZeneca, con dosi prodotte sia nel Regno Unito che nei Paesi Bassi.