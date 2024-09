Bologna rapina e aggredisce uno studente alla fermata del bus | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 –to di una collana in pieno giorno, mentre si trovava in attesadell’autobus. Mattinata di paura per unodi 21 anni che ieri intorno alle 10 si è visto aggredire da un cittadino di origini tunisine di due anni più grande di lui, che gli avrebbe messo le mani addosso con l’intento di strappargli l’oggetto che aveva al collo. Dei fatti si è accorta una volante del commissariato di polizia Santa Viola che, transitando in zona, ha notato due giovani impegnati in una colluttazione. Viste le insegne del 113, uno dei due si è messo a gridare, chiedendo aiuto e asserendo di essere statoto. A quel punto, chi gli stava di fronte lo ha colpito con un pugno al petto, facendolo indietreggiare e guadagnando così spazio per tentare la fuga, durante la quale ha lanciato qualcosa sotto a un’auto.