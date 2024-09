Blade | potrebbe esserci in arrivo un altro regista!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 28 settembre 2024)inun! Il reboot didei Marvel Studios è stato afflitto da problemi di produzione sin da quando è stato annunciato per la prima volta più di quattro anni fa, passando attraverso diversi registi e sceneggiatori. Il progetto sembrava finalmente essere tornato in carreggiata dopo che un recente aggiornamento aveva affermato che le riprese sarebbero iniziate questo autunno, ma abbiamo appreso di recente che ilYann Demange non dirigerà più il film. Questi continui contrattempi hanno portato a speculazioni sul fatto che il progetto sia stato accantonato, ma ci è stato assicurato che invece sta andando avanti con Mahershala Ali confermato nella parte del Daywalker. Ora si dice che la Marvelaver scelto un nuovo