Arriva l’asilo con le casine colorate i lavori all’Osservanza finiranno nel 2025

(Di sabato 28 settembre 2024) Cesena, 28 settembre 2024 – Una volta conclusi i, il cui termine è fissato per maggio, tantecoperte da un tetto a vela saranno pronte ad ospitare le bambine e i bambini. Proseguono a Cesena inell’area di cantiere dove sorgerà il nuovo polo scolastico dell’Osservanza progettato e voluto dall’amministrazione comunale per ampliare l’offerta didattica e accogliere due nuove sezioni di nido e quattro di scuola materna rispondendo in questo modo a un bisogno di spazi ampi, luminosi e accessibili da destinare alla didattica, ma anche alle esigenze delle famiglie. Isono stati avviati a gennaio 2024 e corrispondono a un importo di tre milioni e 265 mila euro circa.