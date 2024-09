WTA di Pechino 2024 Errani-Paolini esordio eccellente | le Azzurre vincono e vanno al secondo turno

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre– Un inizio al meglio per il doppio femminile formato da Sarae Jasmine, le vincitrici degli Slam dele delle Olimpiadi di Parigi sono protagoniste al WTA di. Lehanno battuto la rumena Monica Niculescu e la spagnola Cristina Bucsa al primo. Il risultato è quello di 6-2, 7-5. “Sicuramente arrivare alle Finals con Jasmine è un obiettivo. Siamo focalizzati su questo. Vado dove gioca lei in modo da poterci iscrivere in doppio se c’è la possibilità. Dobbiamo provare a disputare i tornei che rimangono in stagione” ha dettoin conferenza stampa allo US Open dopo il trionfo in doppio misto con Andrea Vavassori, come riporta supertennis.tv.