Viaggio nel futuro con la ricerca Dal clima all’IA schivando bufale

(Di venerdì 27 settembre 2024) Torna MeetMeTonight in concomitanza con la Notte europea delletrici e deitori: oggi e domani iniziative gratuite, per tutte le età, articolate tra 26 stand, 21 talk, 15 laboratori e tre spettacoli a tema scientifico. Protagonisti cinque atenei milanesi - Bicocca, Statale, Politecnico, San Raffaele e Bocconi - con le ultime sfide e un ventaglio di ricerche in corso. Da “Scarpe grosse, cervello fino“, unalla scoperta di cosa significhi fare agricoltura moderna, al gioco collaborativo sui manoscritti medievali. I filosofi della scienza del San Raffaele mostreranno “Segnala(bufa)la!“, trasformando i visitatori in fact-checker per smascherare leche circolano in rete; ci sarà un workshop dedicato a studenti dagli 11 anni per mostrare come funzionano i processi cognitivi e di apprendimento anche quando si è sotto stress.