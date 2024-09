Viadana è giallo sulla morte di Maria Campai | l’ha uccisa un 17enne conosciuto online?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 27 settembre 2024) È avvolta nel mistero ladi, 42enne di origini rumene ritrovata qualche giorno fa in un rudere di una villetta a, in provincia di Mantova. Gli investigatori sospettano fortemente di un, con il quale la donna avrebbe avuto un appuntamento a casa sua e che avrebbe. Secondo il medico legale la donna sarebbe morta per una grave ferita causata da un colpo violento alla testa e probabilmente ci sarebbe stato anche un tentativo di soffocarla. La scomparsa diera separata dal marito e viveva a Parma insieme alla sorella. Il 19 settembre era uscita di casa perché, almeno così aveva detto, doveva sostenere un colloquio di lavoro a Parma. L’aveva accompagnata un amico che l’aveva lasciata aed erano rimasti d’accordo che lei l’avrebbe chiamato per farsi venire a prendere una volta finito il colloquio.