Vi uccido schiaffi e pugni a moglie e figlio | arrestato 40enne a Prato

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 - Unè statodai carabinieri diper maltrattamenti in famiglia. La sera del 15 settembre i militari sono intervenuti in un'abitazione in seguito alla richiesta di aiuto da parte di una donna, esasperata dall'ennesimo comportamento violento da parte del marito, che aveva appena aggredito lei e suominorenne, nato da un precedente matrimonio. La donna ha riferito che il marito, dipendente dall'alcol, dopo essere rincasato, aveva inveito per futili motivi verso lei e suoe poi aggredito entrambi con. Anche in presenza dei militari, l'uomo ha continuato a minacciare di morte lase avesse sporto denuncia. Le violenze sarebbero andate avanti da anni, anche in presenza della loro figlia di quattro anni, con vari interventi delle forze di polizia, tuttavia mai formalmente denunciate in precedenza.