Traversara l’angoscia | Chissà se la nostra casa sarà tra quelle da abbattere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Cesena, 27 settembre 2024 – Il termine di paragone più volte evocato dagli abitanti diper dare una dimensione a quanto accaduto qui una settimana fa non sono le alluvioni di maggio, ma un evento ben più lontano nel tempo: “Questaera scampata alla Seconda guerra mondiale – confida Christian Perrone, nipote di due anziani salvati in extremis nel momento in cui è collassato l’argine del Lamone, a poche decine di metri da lì –. Lo so perché i miei nonni conservano ancora le foto dei carri armati posteggiati nel cortile retrostante: sono anche loro sommerse sotto i detriti piombati dentro”. Là dentro, dal momento in cui i suoi nonni e gli inquilini del piano di sopra sono stati prelevati in elisoccorso, non sono più risuonati i passi di nessun essere umano, fatta eccezione per quelli di un vigile del fuoco che si è fugacemente affacciato.