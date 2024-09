Traffico Roma del 27-09-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2024) Luceverdemi trovate in studio Maria Barbara Taormina iltorna alla normalità sul grande raccordo anulare brevi file rimangono altezza della Flaminia Nuova lungo la carreggiata interna sulla tangenziale all’altezza della Salaria verso lo stadio è tra via di Tor di Quinto via dei Campi Sportivi verso San Giovanni prudenza per un incidente con rallentamenti in Prati all’altezza di via Monte Zebio che disagi per un incidente in piazza Priscilla nelle vicinanze di via Salaria disagi ancora fino alle 13 per una manifestazione a Trastevere Largo Bernardino da Feltre per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sitoluceverde.it ed è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità