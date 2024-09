Temperature in picchiata e forti temporali Meteo la tempesta Aitor spaventa l’Italia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) Dopo aver colpito la Spagna, lapunta sul: piogge, anche violente, e crollo termico per effetto di un ciclone di aria fredda interesseranno tutto il paese da domani. Gli effetti disono stati particolarmente violenti soprattutto nel nord-ovest della penisola iberica. Mareggiate lungo tutta la costa cantabrica, con onde fino a 5 metri nei Paesi Baschi e in Cantabria, come assaggio. >> “Sono stata con Fedez, ora lo sapete”. La vip vuota il sacco ed è una confessione che spacca: cosa ha fatto sapere Poi lasi era spostata altrove con precipitazioni sulle zone dell’Andalusia e dello Stretto, della Galizia, della Cantabria, del Sistema Iberico, dei Pirenei e della Catalogna nord-orientale; precipitazioni abbondanti e accompagnate dasulla costa cantabrica.