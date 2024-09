Superbike | Gerloff sale in cattedra nella FP2 di Aragon Bene Bulega lontano Razgatlioglu

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) Garretinin occasione della seconda sessione di prove libere del GP di, tappa numero dieci del Mondiale 2024 di MotoGP. Il pilota ha infatti segnato il miglior tempo, avendo la meglio in un turno contrassegnato dalla buona prova di Nicolòe dalla performance più contratta di, fuori dalla top five. Ma andiamo con ordine. Lo statunitense in sella alla Bonovo Action BMW ha fermato il crono a 1:40.107, precedendo proprio l’Aruba.it Racing Ducati di, abile a raccogliere un gap di +0.136 precedendo il compagno di squadra Alvaro Bautista, terzo con +0.245. Moltoanche Danilo Petrucci (Barni Park Racing Team), il quale si è accomodato in quarta posizione con +0.251 piazzandosi davanti ad Andrea Iannone (Team Go Eleven), quinto con +0.525. Nona piazza invece per Toprak(Rokit BMW Motorrad World SBK Team).