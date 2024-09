Sos stazione I negozianti danno le chiavi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Spaccio, risse, furti, baby gang. Una quotidiana convivenza con la microcriminalità che sta esasperando i commercianti della zonadi Brescia che, ieri mattina, hanno messo in atto un’azione provocatoria, consegnando simbolicamente ledelle loro attività commerciali. Una trentina quelle raccolte e poi consegnate in Loggia alla sindaca Laura Castelletti e in Prefettura, all’attenzione del prefetto Andrea Polichetti. Tra di loro anche Massimo Tacconi, presente come commerciante, ma che ha espresso la propria vicinanza anche come consigliere comunale (Lega). "Una situazione sempre più insostenibile – dicono gli esercenti –. Ci sentiamo insicuri". Laè da sempre nell’occhio del ciclone per la questione sicurezza.