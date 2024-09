Scatta la patente a crediti in edilizia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 27 settembre 2024) Martedì 1° ottobre, giorno esatto della sua entrata in vigore, Confartigianato Imprese Bergamo organizza un seminario informativo gratuito sulla nuova ‘per l’’, rivolto a tutte le aziende del Sistema Casa, in programma alle 18.30 nella sede di via Torretta 12 a Bergamo (Auditorium ‘Calegari’). A partire dal 1° ottobre 2024, infatti, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri mobili o temporanei devono essere in possesso della ‘’ per l’, come previsto dal Decreto PNRR 4 (D.L. 19/2024, convertito con Legge 56/2024). Questa nuova regolamentazione interessa moltissime figure professionali del Settore Casa, come fabbri, gessisti, giardinieri, impiantisti, muratori, piastrellisti, serramentisti, tinteggiatori, e molte altre.