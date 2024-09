Ravenna inaugurato il nuovo Ristorante Didattico ' Ubuntu'

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 - Lunedì scorso, presso la sua sede situata aal civico 59 di via Punta Stilo, Engim Emilia-Romagna haun’ (ingresso su via Berlinguer). Si tratta di unspazio che rappresenta un importante passo nella formazione professionale dei giovani, in particolare per gli studenti delcorso per Operatore alla Ristorazione, attivato nell'anno scolastico 2023/2024. Ilsarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15, proponendo un menù completo che valorizza i prodotti tipici del territorio. Tra le specialità, spiccano i risotti, preparati con cura dagli allievi del corso sotto la guida esperta dei docenti del Club del Sole e dello Chef Alessandro Dembech.