Perché Berrettini si é ritirato contro Fils | problema fisico aveva chiesto il medical time-out

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) Gli addominali tradiscono ancora Matteo, costretto al ritiro all’alba del secondo set del matchArthurnegli ottavi di finale dell’ATP 500 di Tokyo: l’azzurroconquistato la prima partita al tiebreak, nel corso del qualeaccusato dolore. Subito dopo aver vinto il primo set il romano, anziché esultare ha immediatamente riilout, facendosi trattare subito dopo aver avvertito la fitta. Al termine dell’intervento del medicoha comunque provato a rientrare in campo. Dopo appena quattro punti giocati al servizio, dove si è subito notato che la velocità della palla diera calata vistosamente, il tennista italiano, per non aggravare il, è stato costretto ad alzare bandiera bianca, ritirandosi dal torneo nipponico. La sfortuna si accanisce con Matteo: nuovo infortunio e ritiro a Tokyo.