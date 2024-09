Neonati sepolti in giardino Chiara in silenzio dal gip Il legale | In questa storia manca qualche pezzo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ha scelto il, di non rispondere.Petrolini si presenta al tribunale di Parma quando sono le 14.24. Si nasconde il viso dietro le carte che tiene in mano quando scende da un’auto di servizio dei carabinieri che ha imboccato l’ingresso della Procura per sfuggire a giornalisti, televisioni, fotografi. Maglioncino blu sulle spalle, camicai bianca, jeans, sneakers, stretta e protetta tra l’avvocato Nicola Tria e un’altra persona. È attesa per l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Luca Agostini, con il pm Francesca Arienti. La 21enne studentessa di scienze dell’educazione è agli arresti domiciliari per omicidio volontario del figlio dato alla luce la notte fra il 6 e il 7 agosto scorso nell’abitazione dove vive con i genitori, alla frazione Vignale di Traversetolo, sepolto nele ritrovato casualmente due giorni dopo il parto, il 9 agosto.