Muriel Furrer morta 18enne ciclista svizzera

(Di venerdì 27 settembre 2024) Mondo del ciclismo in lutto. ÈMuriel Furrer. Laera caduta ieri durante la gara su strada dei Mondiali di ciclismo, categoria juniores, e aveva subito una grave lesione cerebrale traumatica. Furrer, che era stata subito trasportata in ospedale in elicottero in condizioni molto critiche, si è spenta all’Ospedale universitario di Zurigo. “È con grande tristezza che la Federazione Ciclistica Internazionale (UCI) e il Comitato Organizzatore Locale dei Campionati del Mondo di Ciclismo e Paraciclismo su Strada UCI Zurigo 2024 hanno ricevuto oggi la tragica notizia della morte della giovaneMuriel Furrer”, si legge sul sito della Federazionedi Ciclismo.