Mira Murati le dimissioni che scuotono OpenAI

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il mondo della tecnologia ha assistito con stupore alledi, Chief Technology Officer (CTO) di. Si tratta di una delle figure centrali nello sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale più avanzati dell’azienda, tra cui ChatGPT. La notizia ha scatenato ampie discussioni all’interno della comunità tecnologica, poiché le suesi inseriscono in un periodo di transizione per, che sta riorganizzando le sue operazioni e valutando nuove direzioni strategiche. Una figura chiave per l’IAè stata uno degli artefici principali dello sviluppo tecnologico di. La sua leadership è stata determinante nell’introduzione di diverse innovazioni cruciali nell’intelligenza artificiale, compresa la creazione dei modelli di linguaggio come GPT, che hanno contribuito a consolidare l’azienda come leader mondiale nel campo dell’IA.