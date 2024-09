Miley Cyrus nei pasticci per ‘Flowers’ | cos' è successo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024)è indubbiamente uno dei successi più noti della carriera di. Uscito il 3 gennaio 2023 è stata apprezzata da pubblico e critica e ha permesso alla cantante di conquistare il suo primo – agognato – Grammy Award, trionfando nelle categorie alla registrazione dell'anno e alla miglior interpretazione pop solista. In base agli studi e ai calcoli dell'International Federation of the Phonographic Industry, il brano è risultato essere il più venduto a livello globale nel corso del 2023 con un totale record di 2,70 miliardi di stream. Ha conquistato il primo posto delle classifiche dei singoli in decine di Paesi, dagli Stati Uniti al Regno Unito. In Italia, nonostante il grande riscontro, non è andata oltre un buon terzo posto nella chart Fimi. A distanza di quasi due anni dall’uscita della canzone, “Flowers” si ritrova al centro di un’accusa non indifferente.