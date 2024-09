Massacrato nel garage a Cesano Maderno i vicini di casa sotto choc | Poteva capitare anche a noi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024)(Monza e Brianza) – Tutto è successo in un complesso residenziale di via Friuli 9: 6 condomini di 6 piani color beige, ben curati sulla provinciale che da Seveso porta a. ”Conosco di vista marito e moglie – spiega una signora che vive nello stesso condominio –. Brave persone, molto cordiali. Questo complesso è nuovo e loro, credo, ci vivessero da quattro anni. Siamo in molti e ci si conosce poco. Comunque la sera del fattaccio si è sparsa la voce,mio marito è sceso. Poi sono arrivate ambulanze, i carabinieri. Un grande baccano.il ragazzino vive in uno dei condomini. Non lo conosco. Lo vedo passare perché entra o esce. Un giovane solitario. Ma in questi anni è sempre stato tutto tranquillo”. Nel pomeriggio di ieri,una pioggia battente c’era un grande via vai, dall’ingresso principale.