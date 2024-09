Libera Martesana Patto di 29 Comuni contro tutte le mafie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nasce, "una casa comunela malavita". Il colosso della legalità conta 29per 380mila abitanti complessivi. A guidarlo Antonio Brescianini, aclista, ex sindaco di Vimodrone. Il territorio è fra quelli più a rischio. "Il presidio vede la luce dopo due anni di gestazione – spiega –. Il nostro compito sarà fare da trait d’union fra no profit e istituzioni per riassegnare e convertire al sociale i 64 beni confiscati nell’area alla criminalità organizzata, 39 già destinati". Il gruppo aiuterà inel percorso, il grosso a Pioltello, 13, e Cologno, 12, il resto negli altri 27 centri. Alla base di tutto, "il rapporto speciale con don Ciotti", amico della zona, che a Vimodrone intitolò la biblioteca a Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa dalla ‘ndrangheta per aver denunciato l’appartenenza dei suoi familiari ai clan.