Le incredibili case-scultura di Jacques Couëlle dalla Costa Azzurra alla Sardegna

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tra gli architetti autodidatti più famosi al mondo, che hanno contribuito a scrivere una pagina di storia dell’architettura, non si può non parlare die delle sue, quanto complesse,, visibiliè stato un visionario, tanto è vero che il suo stile non è facile da descrivere, di certo fuori dagli schemi. Il poeta francesePrévert lo definì “anarchitetto”, proprio per la sua capacità di non adattarsi agli stili preimpostati. Ledisi è allontanato dallo stile moderno, ne ha preso le distanze. Le forme sono scultoree, scolpite, dinamiche. Le suesi inseriscono nel contesto naturale, rispettano l’ambiente, l’architettura cirnte: è uno stile nato nel dopoguerra, doveha cercato di realizzare “abitazioni del paesaggio”.