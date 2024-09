La miss musulmana dà una lezione agli islamici in diretta | Del Debbio di sasso | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Islam e occidentalizzazione, come si concilia la voglia delle donne musulmane di integrarsi in Italia e in Europa, vivendo liberamente, con i dettami dell'Islam? Di questo si discute, anche per sfatare dei luoghi comuni, a “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento politico e sociale di Rete4, condotto da Paolo Del. A prendere la parola è l'imprenditrice "Aftetan Abdel Ghani, che punta il dito contro quegliche predicano bene, ma poi razzolano male e sono loro i primi a non rispettare i dettami del Corano, additando quelle ragazze che sognano di partecipare a concorsi di bellezza come “prostitute”. Delpone questa domanda alla Ghani: “Non sente una specie di rabbia che la porta a pensare che bisogna eliminare questa gente, che inquina il nostro Islam e quello in cui crediamo?”.