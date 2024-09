IMU semplificata 2025 | qui l’elenco completo delle 128 nuove aliquote approvate

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di venerdì 27 settembre 2024) Dalentra in vigore la nuova IMU. Si chiama così perché un decreto del Ministero dell’economia ha sforbiciato il lungo elenco di circa 250mila fattispecie creatasi nel tempo, con la libertà tributaria in capo ai Comuni, creando una marea diin base a ogni fattispecie. Le amministrazioni comunali devono ora adeguarsi a questeregole, accorpando moltesopravvissute fino ad oggi, semplificando molto lo schema di calcolo. La revisionedovrà essere inserita da tutti i Municipi italiani in una piattaforma apposita, da pubblicare sul Portale del federalismo fiscale. Gli stessi poi saranno chiamati a approvare e pubblicaredelibere IMU, con leda applicare all’imposta.